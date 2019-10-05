Аварія літака та підозра Пашинському: новини за 4 жовтня

Колаж РБК-Україна

У Львові сталася аварія літака Ан-12, ЦВК обрав нового главу, ДБР повідомило про підозру Пашинському. Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 4 жовтня - в матеріалі РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна

У Львові здійснив аварійну посадку літак Ан-12, є загиблі

У Львові вранці 4 жовтня сталася аварійна посадка літака Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 кілометрів до злітно-посадкової смуги. В резульататі авіакатастрофи загинули 5 людей.

Рада схвалила Програму дій Кабміну

Верховна рада України схвалила Програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". За документ проголосували 236 нардепів.

У Путіна виступили за обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх"

Обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ. Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.

ДБР повідомило про підозру Пашинському

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. 31 грудня 2016 року екс-нардеп стріляв у громадянина. Вирішується питання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу.

ЦВК обрав нового главу

Новим главою Центральної виборчої комісії (ЦВК) став Олег Діденко. Його кандидатуру підтримали 16 членів Центрвиборчкому.

Помічники Трампа готували заяву для Зеленського по справі Burisma, - NYT

Двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яка зобов'язали би Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins. Про це пише The New York Times. За даними NYT, заяву було підготовлено за кілька тижнів до телефонної розмови між президентами США та України, зміст якої став приводом для початку процедури імпічменту.

Лукашенко помилував українського журналіста Шаройко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Повідомляється, що Шаройко вже прибув в Україну.

В Україні активізувалися шахраї: найпопулярніші афери з обміном валют

Курс валют в Україні нещодавно різко змінився - після рекордного падіння долар зробив різкий стрибок у зворотному напрямку, але незабаром національна валюта знову стала зміцнюватися. Такі коливання створюють ажіотаж серед населення, чим часто користуються шахраї.

В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, значно погіршиться, очікуються дощі та грози. За прогнозом українських синоптиків, завтра у південних, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях варто чекати значних дощів, подекуди з грозою.