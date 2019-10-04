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У Путіна виступили за обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх"

Новини » Політика    04.10.2019 - 12:25
У Путіна виступили за обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх"
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Певна робота в цьому контексті триває

Обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.

"З російської сторони давно було відзначено, що в Росії були б раді здійснити обмін "всіх на всіх". Це має бути остаточною метою", - сказав він.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко вчора заявив, що на наступному тижні планується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Крім цього, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

Також Зеленський заявив, що Україна готує інші списки і чекає наступний етап обміну. Він заявив, що про це будуть домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі.

Проте, раніше представник України в тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.

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Новини України Володимир Путінобмін полоненими
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