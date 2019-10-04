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Помічники Трампа готували заяву для Зеленського по справі Burisma, - NYT

Новини » Політика    04.10.2019 - 08:23
Помічники Трампа готували заяву для Зеленського по справі Burisma, - NYT
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Про документ повідомив адвокат Трампа Джуліані

Двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яка зобов'язали би Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins. Про це пише The New York Times.

Про документ було відомо особистому адвокату президента США Рудольфу Джуліані, який виступає за проведення розслідування щодо Хантера Байдена, який працював у Burisma. Документ готували посол США в ЄС Гордон Сондленд і колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер.

В тексті документа йшлося про те, що уряд України має розібратися з тим, що Трамп і його прихильники вважають втручанням у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон.

"Ідея з заявою полягала в тому, щоб не дозволити українським політикам давати американським дипломатам обіцянки за закритими дверима, а потім не доводити справу до кінця", - пише NYT.

За даними NYT, заяву було підготовлено за кілька тижнів до телефонної розмови між президентами США та України, зміст якої став приводом для початку процедури імпічменту.

"Українці так і не випустили заяву. Але якщо б це сталося, помічники Трампа фактично мали б тиск на іноземний уряд, щоб він підтвердив звинувачення, спрямовані на дискредитацію одного з провідних кандидатів в президенти від Демократичної партії на 2020 рік - колишнього віце-президента Джозефа Байдена. При цьому слідів втручання Трампа не було б", - NYT.

Однак у Києві влада сказала Вашингтону, що не хоче бути глибоко втягнута в американську політику.

Джуліані підтвердив, що був в курсі роботи над заявою для Зеленського, зазначивши, що він не впевнений, чи був у цьому замішаний Трамп. Передбачалося, що документ буде розбито на серію анонсів від уряду Зеленського, пояснив він.

"Він повинен був зробити щось, або сказати, щоб запевнити всіх - я маю на увазі наших людей - що він всерйоз займеться корупцією", - сказав Джуліані.

Нагадаємо, виступаючи на слуханнях в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа, Курт Волкер сказав, що радив адвокатові Трампа Рудольфу Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байденов.

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