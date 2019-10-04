ЦВК обрав нового главу

Фото: Олег Діденко (УНІАН)

Новим головою ЦВК став Олег Діденко

Новим головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) став Олег Діденко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Його кандидатуру підтримали 16 членів Центрвиборчкому.

А так відбувалось голосування pic.twitter.com/72SiE2zPxV — Civil Network OPORA (@opora) October 4, 2019

Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Під час засідання планується обрати також заступників глави ЦВК і секретар.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом. При цьому один з членів Центрвиборчкому від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не з'явився на засідання Ради у зв'язку з тим, що перебуває у закордонному відрядженні, і, відповідно, не прийняв присягу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії. У списку всього числиться 17 осіб.

2 жовтня фракція "Слуга народу" подала президентові пропозиції по 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, в попередній склад ЦВК входили Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький і Плукар.