Кількість жертв через аварію військового літака у Львові зросла

Фото: місце аварії (dsns.gov.ua)

В резульататі авіакатастрофи загинули 5 людей

Кількість жертв в результаті аварійної посадки військового літака АН-12 у Львові зросла до 5. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що деблокували трьох потерпілих, але внаслідок падіння загинули 5 людей.

"Рятувальники деблокували 3 потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади м. Львова. Внаслідок падіння літака 5 осіб загинуло", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про трьох загиблих в результаті аварії літака у Львові. Також були опубліковані фото з місця аварійної посадки.

Рятувальники раніше повідомляли, що поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 кілометрів до злітно-посадкової смуги. Тоді ж заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк написав, що в результаті події загинули люди.

Як повідомляється, при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12.