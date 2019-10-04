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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 14:13
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Негода очікується у південних, деяких центральних та східних областях

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, суттєво погіршиться, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, завтра у південних, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях варто чекати значних дощів, подекуди з грозою.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про різке погіршення погодних умов на вихідних. Прогнозується суттєве зниження температури, а подекуди мокрий сніг. Також очікуються сильні дощі у південних, центральних та західних областях.

Як писало РБК-Україна, у Гідрометцентрі повідомляли, що сьогодні, 4 жовтня, в Україні різко похолодає. Східні, центральні, північні та південні області сьогодні накриють дощі та грози. Зокрема, опади прогнозувалися у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, Діденко прогнозувала, що сьогодні погода погіршиться у північних, центральних та південних областях, куди насувається атмосферний фронт.

В Україні зберігається пожежна небезпека Завтра в Україні очікуються дощі з грозами
Новини України ГідрометцентрШтормове попередження
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