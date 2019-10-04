Рада схвалила Програму дій Кабміну

Фото: презентація Програми дій Кабміну в ВР (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін у п'ятницю презентував у Раді свою Програму дій

Верховна рада України схвалила Програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 236 нардепів.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував, що парламент розгляне Програму дій Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 жовтня.

Так, профільний комітет рекомендував нардепам схвалити документ.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що програма Кабінету міністрів України розроблена з урахуванням реінтеграції Донбасу. Він зазначив, що в програмі немає окремого блоку про реінтеграцію Донбасу, проте в кожній політиці це передбачено окремо.

Зокрема, в програмі дій уряду закладене залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років. Також Кабмін планує відновити інфраструктуру в державі.

Відзначимо, в понеділок на сайті Ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатшими і щасливішими.