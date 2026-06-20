В оккупированном Крыму раздались взрывы, под удар дронов могла попасть ТЭС

Во временно оккупированном Крыму в ночь на субботу, 20 июня, раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврийская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы .

Нападение на Таврическую ТЭС и взрывы в Симферополе

Местные жители заявляют, что взрывы на полуострове произошли из-за налета "неизвестных дронов". По свидетельствам очевидцев, несколько взрывов зафиксировано в районе Таврической ТЭС, после чего там вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой черный дым.

Кроме того, шумно было и в других районах оккупированного полуострова:

Симферополь: горожане сообщают о серии взрывов и активной работе противовоздушной обороны захватчиков в нескольких районах города;

Перевальное: местное население также сообщает о звуках боевых действий и взрывах.

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Представители российских оккупационных властей Крыма пока никак не прокомментировали ночные инциденты и возгорание на объекте энергетической инфраструктуры.