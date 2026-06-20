ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В оккупированном Крыму раздались взрывы, под удар дронов могла попасть ТЭС

03:48 20.06.2026 Сб
1 мин
Россияне умалчивают о масштабном пожаре и работе ПВО
aimg Екатерина Коваль
В оккупированном Крыму раздались взрывы, под удар дронов могла попасть ТЭС Фото: на месте попадания зафиксирован пожар (t.me/mchs_official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во временно оккупированном Крыму в ночь на субботу, 20 июня, раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврийская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Нападение на Таврическую ТЭС и взрывы в Симферополе

Местные жители заявляют, что взрывы на полуострове произошли из-за налета "неизвестных дронов". По свидетельствам очевидцев, несколько взрывов зафиксировано в районе Таврической ТЭС, после чего там вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой черный дым.

Кроме того, шумно было и в других районах оккупированного полуострова:

  • Симферополь: горожане сообщают о серии взрывов и активной работе противовоздушной обороны захватчиков в нескольких районах города;

  • Перевальное: местное население также сообщает о звуках боевых действий и взрывах.

Читайте также: ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму, появились фото последствий

Представители российских оккупационных властей Крыма пока никак не прокомментировали ночные инциденты и возгорание на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее украинские официальные лица уже призывали граждан Украины, находящихся на территории полуострова, по возможности покинуть временно оккупированные территории в целях собственной безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым ТЭС Дрони
Новости
Разведка США предупредила, что Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном
Разведка США предупредила, что Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог