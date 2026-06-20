ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом

В ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Поражения зафиксированы в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области РФ.

Кроме того, в Запорожской области был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" вблизи населенного пункта Долинское.

"Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении", - отметили в Генштабе.

По данным военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские войска усиливают оборону оккупированного Крыма из-за опасений возможной высадки украинских сил. По его словам, оккупанты считают такой сценарий реальной угрозой и укрепляют наиболее уязвимые участки побережья.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что украинские беспилотные системы фактически изолируют Крым. По его оценке, это может существенно затруднить логистику российских войск на полуострове.