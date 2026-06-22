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В Крыму произошли отключения электроэнергии после очередных взрывов и повреждения ТЭЦ

02:27 22.06.2026 Пн
2 мин
Была повреждена Таврейская ТЭЦ
aimg Юлия Маловичко
В Крыму произошли отключения электроэнергии после очередных взрывов и повреждения ТЭЦ Фото: МЧС России на месте ЧП (Getty Images)
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В оккупированном Крыму в ночь на 22 июня прогремела серия взрывов. После этого жители нескольких городов сообщили о перебоях с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Первые сообщения о взрывах начали поступать вечером в воскресенье из различных районов временно оккупированного полуострова.

В частности, взрывы были слышны в районе Армянска на севере Крыма. Также о громких звуках и работе средств противовоздушной обороны сообщали жители Феодосии, Севастополя и других населенных пунктов.

Один из местных пабликов написал, что в Симферополе были слышны взрывы, а также наблюдались вспышки в районе Таврической теплоэлектростанции.

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Впоследствии в соцсетях начала появляться информация о перебоях с электроснабжением. По словам местных жителей, свет пропадал в Феодосии, Керчи, Севастополе и ряде других районов оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что во время предыдущей атаки 21 июня Таврическая ТЭС уже получила повреждения.

По имеющимся данным, на территории станции можно увидеть выгоревший резервуар, а также обгоревший и деформированный фасад расположенного рядом здания. Кроме того, в стене главного корпуса зафиксирована пробоина, которая, вероятно, образовалась в результате удара беспилотника.

На данный момент официальной информации о последствиях ночных взрывов от оккупационных властей Крыма нет.

Как известно, в последнее время Крым подвергался массированным атакам беспилотников, в результате которых были повреждены мосты и другие транспортные пути. Часть оккупированного полуострова в воскресенье, 21 июня, осталась без света из-за атаки украинских дронов. Оккупанты просят жителей экономить электроэнергию.

Еще мы писали, что в Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - и за наличные, и по безналичному расчету, и по талонам.

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