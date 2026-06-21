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В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС и пропал свет

10:52 21.06.2026 Вс
2 мин
Топливный кризис в Крыму обострился
aimg Татьяна Степанова
В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС и пропал свет Фото: в Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС (Getty Images)
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Во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.

"Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.

Также Россия остановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после атаки дронов в ночь на 21 июня.

Кроме того, как сообщили в "Крымэнерго", в Крыму введены графики отключения света. Часть полуострова обесточена. В сети пишут, что свет пропал после взрывов.

В Крыму проблемы с бензином

Напомним, проблемы с топливом в Крыму начались из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем. У оккупантов для переправки бензина пока остался так называемый Крымский мост, что значительно сказывается на объемах.

К тому же ВСУ успешно наносят удары по НПЗ захватчиков из РФ. 28 мая украинские силы нанесли удар по Туапсинскому НПЗ - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, производящему топливо для российской армии.

В целом топливный кризис в России носит системный характер и усугубляется под ударами украинских дронов.

С 1 июня на территории временно оккупированного Крыма бензин марок 92 и 95 начали продавать со значительными ограничениями. Приоритетом стала продажа предприятиям, а жителям пришлось брать не более 20 литров 92-го.

А сегодня Крым вообще остался без топлива.

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