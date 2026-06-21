В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС и пропал свет

Во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.

"Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.

Также Россия остановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после атаки дронов в ночь на 21 июня.

Кроме того, как сообщили в "Крымэнерго", в Крыму введены графики отключения света. Часть полуострова обесточена. В сети пишут, что свет пропал после взрывов.