ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе

08:54 22.06.2026 Пн
3 мин
Как Украина начала систематически отрезать Крым от России?
aimg Елена Чупровская
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе Фото: Россия утратила контроль над переправой в Крыму (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина ведет системную кампанию против оккупантов в Крыму - и каждый новый удар по Керченскому проливу приближает полуостров к логистическому коллапсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что горело в порту Кавказ

Украинские силы нанесли удар по порту Кавказ на косе Чушка в Краснодарском крае - это сразу к северу от Керченского моста. Там загорелся резервуарный парк и территория нефтебазы.

Именно эта нефтебаза обеспечивает поставки топлива в оккупированный Крым и на юг Украины.

Геолокационные кадры подтвердили пожар в порту Кавказ. На снимках, сделанных к северо-востоку от порта, видно как минимум три горящих парома.

Также под удар попала нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в оккупированной Керчи. Россия использует этот объект для перевалки мазута, сжиженного газа и топлива через Керченский пролив.

Терминал расположен менее чем в километре от Керченского моста и используется для заправки российских паромов между Крымом и портом Кавказ. Пожар на объекте подтвердили геолокационные кадры.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что ночью 21 июня по полуострову нанесли удары беспилотники, однако конкретные цели он не назвал.

В тот же день Аксенов объявил запрет на продажу топлива всем негосударственным организациям на всех заправках Крыма - без объяснения причин.

Читайте также: Дроны остановили работу "Крымского титана" в оккупированном Крыму

Что происходит в районе Керченского пролива

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о временном приостановлении паромного сообщения через Керченский пролив. Грузовым перевозчикам предложили ехать в объезд - по трассе через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Один из известных российских милблогеров отметил, что в зоне переправы через пролив в настоящее время задействовано лишь семь паромов. Повреждение даже трех из них может существенно осложнить логистику между Крымом и материковой Россией.

Оккупационная энергетическая компания "Крымэнерго" 21 июня ввела ограничения на потребление электроэнергии, сославшись на "аварии на объектах электросети". Местные жители сообщали об отключениях света в Армянске, Алуште, Симферополе, Севастополе и Джанкое.

Почему Украина наносит удары именно здесь

Командующий Войсками беспилотных систем майор Роберт "Мадяр" Бровди объяснил логику операции: Украина планомерно уничтожает системы ПВО, сокращает присутствие Черноморского флота на полуострове и разрушает логистику и энергетику в регионе.

Цель - лишить Кремль возможности использовать Крым в качестве плацдарма для новых наступательных операций.

У России есть два пути снабжения оккупированного Крыма: "сухопутный мост" через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Керченский мост и паромы. Украина активизировала удары по обоим направлениям в июне 2026 года после того, как в мае начала системно атаковать "сухопутный мост".

21 июня Генеральный штаб ВСУ также сообщил о продолжении ударов по железнодорожным мостам через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Родольного и Чонгара - по ним Россия перевозит личный состав и боеприпасы.

По данным связанного с Кремлем милблогера, кампания против российской морской логистики между Крымом и Краснодарским краем началась еще в середине 2025 года - тогда Украина начала атаковать танкеры и суда в Азовском море с помощью беспилотников.

Напомним, ночью 21 июня в различных районах оккупированного Крыма раздались взрывы, а движение по Керченскому мосту было экстренно перекрыто. Тогда над Керчью поднялся столб густого черного дыма от пожара в районе морского порта.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил детали ночной операции: удары были нанесены по объектам по обе стороны Керченского моста на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Крым Керченский мост Керченская переправа
Новости
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух