"Птицы Мадяра" за ночь посетили 4 газовые станции в Крыму
Силы беспилотных систем ночью 20 июня нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Крыма, мосту через Генический пролив и объектам топливной и военной логистики на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира СБС Роберта Бровди "Мадьяра".
Газовая инфраструктура Крыма
9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады СБС нанес удар по трем газовым компрессорным станциям в населенных пунктах Журавлевка, Ароматное и Ключи. Еще одну ГКС - в селе Лоховка - поразил 1-й оперативный центр СБС.
Мост через Геничесский пролив
427-я бригада СБС "Рарог" атаковала автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области.
Логистика и техника
Одновременно СБС нанесли удары по ряду логистических целей на оккупированных территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей:
- рейдовый буксир в Скадовске;
- 2 топливозаправщика в Дмитровке и Чаплинке;
- тяжелый тягач БАЗ-6403 в Ключевом;
- 2 бронемашины, в том числе "Тайфун-К" в Луганской области;
- более 7 единиц логистического транспорта в Крыму, Херсонской и Донецкой областях.
В операции были задействованы три бригады СБС: 414-я "Птицы Мадяра", 20-я "К-2" и 427-я "Рарог".
Напомним, СБС систематически наносит удары по инфраструктуре и логистике противника на оккупированных территориях.
Неделю назад "Птицы Мадяра" остановили работу завода "Крымский титан" в Армянске, а ранее нанесли удар по газохранилищу и логистическим объектам противника в Донецкой области.
В ноябре 2025 года 414-я бригада атаковала Перекопский бромный завод и магистральную подстанцию в Крыму.