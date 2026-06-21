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Удары по обеим сторонам моста: Зеленский рассказал о последствиях атаки на Крым

11:07 21.06.2026 Вс
2 мин
Какие российские объекты удалось поразить по обе стороны Крымского моста?
aimg Мария Науменко
Удары по обеим сторонам моста: Зеленский рассказал о последствиях атаки на Крым Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украинские войска нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и на территории оккупированного Крыма, атаковав логистику и ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, операция стала ответом на российские атаки против украинского населения. К ее проведению были привлечены подразделения Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

Президент отметил, что удары были нанесены по объектам военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов на расстоянии около 300 км от линии фронта.

"Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи", - отметил президент.

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Кроме того, по словам Зеленского, были успешно поражены объекты военной логистики противника, четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-400, а также два комплекса "Панцирь".

"Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир", - подытожил он.

Подробности от Генштаба

Между тем Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ночной атаки украинских сил.

В частности, в ночь на 21 июня был поражен нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. На территории объекта зафиксирован пожар.

В Генштабе отметили, что терминал является одним из ключевых центров перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей российской оккупационной группировки.

Также под удар попал порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. По данным военных, на территории порта возник пожар.

Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, который обеспечивает морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и используется для снабжения российских войск.

Напомним, в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против российских военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях.

По данным командира СБС Роберта Бровди "Мадяра", под ударами оказались четыре газокомпрессорные станции в Крыму, автомобильный мост через Генический пролив, а также ряд объектов топливной и военной логистики.

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