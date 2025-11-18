В Кремле высказались о мирных переговорах на фоне визита Зеленского в Турцию
Российская Федерация пока не планирует участвовать в мирных переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".
По его словам, Россия пока не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры.
Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", - заявил Песков.
Он также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, или с представителями турецкой стороны пока не планируется.
Что предшествовало
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф завтра, 19 ноября, проведут переговоры в Турции.
Также ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.
Стоит отметить, что Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.
При этом Кремль не отказывается от своих ультимативных требований и не соглашается на прекращение огня. В то же время Украину не интересуют кремлевские "хотелки", идти на них Киев не собирается.
Именно поэтому 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, - поэтому сейчас они приостановлены.