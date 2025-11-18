ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Кремле высказались о мирных переговорах на фоне визита Зеленского в Турцию

Вторник 18 ноября 2025 12:04
UA EN RU
В Кремле высказались о мирных переговорах на фоне визита Зеленского в Турцию Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация пока не планирует участвовать в мирных переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

По его словам, Россия пока не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры.

Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", - заявил Песков.

Он также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, или с представителями турецкой стороны пока не планируется.

Что предшествовало

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф завтра, 19 ноября, проведут переговоры в Турции.

Также ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.

Стоит отметить, что Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.

При этом Кремль не отказывается от своих ультимативных требований и не соглашается на прекращение огня. В то же время Украину не интересуют кремлевские "хотелки", идти на них Киев не собирается.

Именно поэтому 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, - поэтому сейчас они приостановлены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Кремль Песков Переговоры в Турции
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского