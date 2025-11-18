Российская Федерация пока не планирует участвовать в мирных переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

По его словам, Россия пока не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры. Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", - заявил Песков. Он также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, или с представителями турецкой стороны пока не планируется.