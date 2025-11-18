У Кремлі висловились про мирні переговори на фоні візиту Зеленського до Туреччини

Російська Федерація поки що не планує брати участь у мирних переговорах з Україною у Стамбулі 19 листопада.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

За його словами, Росія поки що не отримувала жодної інформації від Києва про готовність відновити переговори. Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві", - заявив Пєсков. Він також уточнив, що контактів Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом, чи з представниками турецької сторони поки що не планується.