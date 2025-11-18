Зеленский и Виткофф проведут переговоры в Турции, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Reuters Ахмеда Рашида.

"Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", - говорится в сообщении журналиста.

Зеленский ранее сообщил, что завтра отправится в Турцию, чтобы "активизировать" переговоры и предложить партнерам "наработанные решения", а также возобновить обмен военнопленными.

На прошлой неделе секретарь СНБО Рустем Умеров вскоре после визита в Турцию сообщил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. По его словам, Россия планирует освободить 1200 украинцев. Кремль подтвердил, что Москва и Киев ведут экспертные контакты по обмену.