Мирные переговоры с Россией прекращены: заместитель главы МИД объяснил, почему

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - подчеркнул Кислица.

Заместитель министра иностранных дел заявил, что с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским с глазу на глаз.

Отмечается также, что несмотря на то, что Кислица был открыт к прогрессу на пути к миру, он, кажется, не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.

"Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию", - сказал он.

А также подчеркнул, что "в российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором".