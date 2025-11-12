ua en ru
Мирные переговоры с Россией прекращены: заместитель главы МИД объяснил, почему

Украина, Среда 12 ноября 2025 12:49
Мирные переговоры с Россией прекращены: заместитель главы МИД объяснил, почему Фото: заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - подчеркнул Кислица.

Заместитель министра иностранных дел заявил, что с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским с глазу на глаз.

Отмечается также, что несмотря на то, что Кислица был открыт к прогрессу на пути к миру, он, кажется, не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.

"Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию", - сказал он.

А также подчеркнул, что "в российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором".

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская делегация подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила ключевые требования: остановку боевых действий, режим тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.

Однако Москва отказалась согласиться на перемирие.

Более того, после второго раунда переговоров Россия передала Украине так называемый "меморандум", в котором выдвинула ряд ультимативных требований.

Как известно, основным практическим результатом переговоров стали договоренности по обмену пленными.

Однако на днях появилась информация, что в Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой.

