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Третий раунд переговоров Украина – РФ: главное о встрече в Стамбуле

Стамбул, Среда 23 июля 2025 08:10
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Третий раунд переговоров Украина – РФ: главное о встрече в Стамбуле Фото: Украина и РФ проведут 3-й раунд переговоров в Стамбуле (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. На повестке дня обсуждение гуманитарных вопросов и поиск решений для мирного урегулирования, хотя прошлые этапы показали, что позиции сторон существенно отличаются.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент об очередном раунде переговоров в Турции.

Главное:

  • Стамбул принимает 3-й раунд переговоров Украины и РФ 23 июля;
  • Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров;
  • Руководитель российской делегации – Владимир Мединский;
  • Украина выделяет 3 вопроса для диалога: возвращение пленных, детей и встреча лидеров;
  • РФ ожидает обсуждения меморандумов по мирному урегулированию.

Раунд 3: дата и место переговоров

Новый переговорный этап между украинской и российской делегациями был анонсирован на среду, 23 июля. Встреча, как и предыдущие, проходит в Стамбуле при посредничестве Турции.

Информацию о дате подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник. По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил ему о подготовке к новой встрече 23 июля.

Со своей стороны спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает за проведение нового раунда переговоров, но не назвал конкретной даты. При этом в РосСМИ писали о возможности встречи 24-25 июля.

Кто представляет Украину и РФ

Украинскую делегацию на переговорах возглавит секретарь СНБО и бывший глава Министерства обороны Рустем Умеров, который уже участвовал в предыдущих раундах. Также в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента.

Третий раунд переговоров Украина – РФ: главное о встрече в СтамбулеФото: украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым во время 2-го раунда переговоров (GettyImages)

Россию на переговорах будет представлять та же делегация, что и в прошлые разы. Как сообщил Песков, "с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе". Таким образом, делегацию страны-агрессора возглавит Владимир Мединский – советник кремлевского лидера Владимира Путина.

Главные темы и ожидания сторон

Украинская сторона анонсировала три ключевых темы переговоров:

  • возвращение пленных;
  • возврат детей, вывезенных в РФ;
  • подготовка встречи на уровне лидеров

"Адженда встречи для нас понятна – возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к переговорам и отметил важность предметного диалога относительно прекращения войны и достижения перемирия. Он подчеркнул, что Украина настаивает на перемирии и считает, что для обсуждения стратегических вопросов целесообразно провести встречу на уровне лидеров.

В РФ накануне переговоров не обнародовали повестку дня. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время встречи планируется обсуждение обоих меморандумов, которые стороны передали друг другу в предыдущих раундах.

По его словам, украинский и российский документы имеют "диаметрально противоположные" положения, поэтому для достижения компромисса "должна быть проделана большая дипломатическая работа".

Также Песков заявил, что Кремль не ожидает от переговоров "прорывов из разряда чудес", и отказался давать какие-либо прогнозы по "достижению мира" в Украине.

Кроме того, в Кремле считают, что встреча на уровне лидеров пока не актуальна, потому что, по словам спикера Пескова, в Украине до сих пор действует запрет на переговоры с Путиным.

Третий раунд переговоров Украина – РФ: главное о встрече в СтамбулеФото: Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах (GettyImages)

Меморандумы Украины и России

Украинская делегация передала свой меморандум во время первого раунда переговоров в мае. Его основные пункты включают:

  • Полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море не менее 30 дней;
  • Обмен всеми пленными по принципу "все на всех";
  • Возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных детей;
  • Освобождение всех гражданских заложников;
  • Предоставление международных гарантий безопасности и привлечение партнеров к мониторингу выполнения соглашения;
  • Механизмы предотвращения новой агрессии и ответственность за нарушение договоренностей;
  • Признание территориальной целостности Украины и закрепление этого в мирном соглашении;
  • Встреча Зеленского и Путина для окончательного согласования соглашения;
  • Компенсации, восстановление Украины, санкции за нарушение сделки.

Российская делегация передала свой меморандум только во время второго раунда переговоров. Документ содержит следующие положения:

  • Признание Украиной так называемых "новых территориальных реалий", то есть признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма российскими, вывод ВСУ со всей территории этих областей;
  • Запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;
  • Установление статуса нейтралитета для Украины с юридическим отказом от членства в НАТО и других военных союзах;
  • Подтверждение безъядерного статуса Украины с установлением прямого запрета на прием, транзит и размещение;
  • Установление предельной численности ВСУ и других военных формирований Украины и роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;
  • Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения и предоставление русскому языку статуса официального;
  • Законодательный запрет на героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;
  • Снятие всех и отказ от внедрения новейших экономических санкций, запретов и ограничительных мер меж РФ и Украиной.

Украина считает этот документ ультиматумом, противоречащим принципам международного права и не ведущим к реальному миру.

Итоги прошлых переговоров

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Основное внимание было сосредоточено на гуманитарных вопросах: обмен пленными, передача тел погибших, подготовка к возможному прекращению огня.

Украина передала России проект меморандума, где настаивала на прекращении огня на суше, в воздухе и море. Россия в ответ выдвинула условие вывода украинских войск из территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, не захваченных военным путем, как предпосылку для режима тишины. А также угрожала оккупировать Харьковскую и Сумскую области.

Второй раунд прошел 2 июня также в Стамбуле. Украина повторно передала предложения о безусловном прекращении огня и подчеркнула необходимость возвращения всех пленных и депортированных детей. Российская сторона тогда передала свой "меморандум".

Рустем Умеров после встречи заявил, что единственный прогресс, которого удалось достичь – это новая договоренность об обмене пленными: всех тяжелораненых и тяжелобольных – "всех на всех"; всех солдат в возрасте 18-25 лет – "всех на всех"; возврат тел погибших – 6000 на 6000.

Третий раунд переговоров Украина – РФ: главное о встрече в СтамбулеФото: переговоры в Стамбуле 2 июня (GettyImages)

Гуманитарные договоренности и обмены

Несмотря на разногласия в позициях, сторонам удалось достичь определенных договоренностей, в том числе по обмену пленными, а также по обмену телами погибших.

С начала действия стамбульских договоренностей между Украиной и Россией состоялось 8 этапов обмена пленными. Первые три этапа обмена (в формате "1000 на 1000") состоялись с 23 по 25 мая после первого раунда переговоров.

Другие – после второй встречи в Стамбуле (2 июня) – охватили военнослужащих разных категорий, в том числе раненых и молодых бойцов в возрасте до 25 лет.

Последний, восьмой, этап обмена пленными состоялся 4 июля 2025, во время которого в Украину вернулись тяжелораненые, тяжелобольные, а также военные и гражданские в возрасте до 25 лет.

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского в обращении, заявления главы МИД Андрея Сибиги, секретаря СНБО Рустема Умерова, информация из Telegram-канала уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, сообщения РосСМИ.

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