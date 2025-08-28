Зеленский: мы готовы к встрече с Путиным, но Россия лишь выдвигает новые условия
Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Президент поблагодарил генсека за важные слова сочувствия и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате удара РФ в ночь на 28 августа.
В ходе звонка Зеленский и Гутерриш обсудили шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы прекратить убийства людей в войне.
"Украина готова ко встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важные вопросы. Впрочем, Россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию", - добавил президент.
Зеленский уточнил, что генсек ООН также придерживается позиции о необходимости прекращения огня как первого шага к реальному миру.
Также стороны обсудили подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина планирует важные мероприятия.
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркивал, что одна из его целей - организовать трехстороннюю встречу, участие в которой также примет президент Украины Владимир Зеленский.
Уже на этой неделе Трамп признал, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку тот ему "не нравится".
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но только если все вопросы, которые должны будут обсудить лидеры, будут "хорошо проработаны".