Кремль сделал заявление на фоне слов Мерца, что встречи Зеленского и Путина не будет

В Москве в очередной раз заговорили о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кремль традиционно выдвигает условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Путин не исключает возможности встречи с Зеленским", - заявил Песков.

Но, по его словам, она возможна при условии, что "встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена".

"Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит", - добавил Песков, комментируя перспективу такой встречи.

Встреча Зеленского и Путина

Отметим, что заявление Пескова прозвучало на фоне слов немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что встречи между Зеленским и Путиным, которую европейские лидеры ожидали до конца этого месяца, не будет.

"Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе", - говорил Мерц.