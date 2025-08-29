ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремль сделал заявление на фоне слов Мерца, что встречи Зеленского и Путина не будет

Россия, Пятница 29 августа 2025 14:25
UA EN RU
Кремль сделал заявление на фоне слов Мерца, что встречи Зеленского и Путина не будет Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Москве в очередной раз заговорили о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кремль традиционно выдвигает условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Путин не исключает возможности встречи с Зеленским", - заявил Песков.

Но, по его словам, она возможна при условии, что "встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена".

"Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит", - добавил Песков, комментируя перспективу такой встречи.

Встреча Зеленского и Путина

Отметим, что заявление Пескова прозвучало на фоне слов немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что встречи между Зеленским и Путиным, которую европейские лидеры ожидали до конца этого месяца, не будет.

"Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе", - говорил Мерц.

Напомним, президент ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять.

Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим