Зеленский объяснил, почему Путин отказывается от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет только воевать, и не думает о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время выступления на Совете безопасности ООН по Украине.

"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия использует право вето в Совбезе исключительно для затягивания войны и продолжения убийств. По его убеждению, Кремль не ищет мира, а пытается найти способы продолжать агрессию.

Он также отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать той границей, которую Россия больше никогда не сможет пересечь.

Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции и Китаю с просьбой действовать вместе. По его словам, только объединенный голос мирового сообщества способен заставить Россию прекратить войну.

Президент отметил, что Китай имеет рычаги влияния на Кремль, а Россия, в свою очередь, боится США.

"Будьте действенной силой. Действуйте вместе. Объединитесь, чтобы остановить войну России. Мы знаем, как гарантировать безопасность. Сейчас нужен сильный толчок, чтобы заставить Россию двигаться к миру", - подытожил Зеленский.