Путин выдвигает условия, потому что боится встречи с Зеленским, - премьер Канады

Кроме того, Карни подчеркнул, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока саммит Путина и Зеленского не состоится.

"То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место - устраивает", - отметил глава правительства Канады.

Также канадский политик добавил, что Зеленский, в свою очередь, готов встретиться с Путиным "на любой нейтральной территории".

Мирные переговоры Украины и РФ

Напомним, вскоре после недавней встречи главы Белого дома Дональда Трампа с Путиным на Аляске, уже 18 августа состоялся трехсторонний саммит в Вашингтоне. В нем участвовали Трамп, Зеленский и европейские лидеры, которые обсуждали вопрос окончания войны в Украине.

В Овальном кабинете стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые станут возможными после соглашения с РФ о завершении войны. Также ожидалось, что следующей весомой встречей будет именно саммит Зеленского и Путина, на котором лидеры стран должны заключить договор о мире.

Впрочем, встреча Зеленского и Путина затягивается: в России говорят, что стороны пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. В то же время Зеленский заявил, что россияне делают все для того, чтобы встреча не состоялась.

Трамп вообще сообщил, что глава Кремля не хочет встречаться с Зеленским, потому что "тот ему не нравится". Также в Кремле заявляли о якобы "нелегитимности" украинского президента, что мол, является проблемным вопросом для подписания мирного соглашения. Однако лидер США вчера сказал журналистам, что такие заявления РФ - это "чушь".

Также недавно мы писали, где именно может пройти саммит Путина и Зеленского, на котором стороны попытаются договориться об окончании боевых действий.