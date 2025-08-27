ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин выдвигает условия, потому что боится встречи с Зеленским, - премьер Канады

Среда 27 августа 2025 08:31
UA EN RU
Путин выдвигает условия, потому что боится встречи с Зеленским, - премьер Канады Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится встречаться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи", - сказал Карни на пресс-конференции.

Также канадский политик добавил, что Зеленский, в свою очередь, готов встретиться с Путиным "на любой нейтральной территории".

"То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место - устраивает", - отметил глава правительства Канады.

Кроме того, Карни подчеркнул, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока саммит Путина и Зеленского не состоится.

Мирные переговоры Украины и РФ

Напомним, вскоре после недавней встречи главы Белого дома Дональда Трампа с Путиным на Аляске, уже 18 августа состоялся трехсторонний саммит в Вашингтоне. В нем участвовали Трамп, Зеленский и европейские лидеры, которые обсуждали вопрос окончания войны в Украине.

В Овальном кабинете стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые станут возможными после соглашения с РФ о завершении войны. Также ожидалось, что следующей весомой встречей будет именно саммит Зеленского и Путина, на котором лидеры стран должны заключить договор о мире.

Впрочем, встреча Зеленского и Путина затягивается: в России говорят, что стороны пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. В то же время Зеленский заявил, что россияне делают все для того, чтобы встреча не состоялась.

Трамп вообще сообщил, что глава Кремля не хочет встречаться с Зеленским, потому что "тот ему не нравится". Также в Кремле заявляли о якобы "нелегитимности" украинского президента, что мол, является проблемным вопросом для подписания мирного соглашения. Однако лидер США вчера сказал журналистам, что такие заявления РФ - это "чушь".

Также недавно мы писали, где именно может пройти саммит Путина и Зеленского, на котором стороны попытаются договориться об окончании боевых действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Канада
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы