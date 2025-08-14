В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом

В Кремле озвучили время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:

Ушаков уточнил, что переговоры начнутся с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями.

Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву).

О чем будут говорить Трамп и Путин

Накануне саммита в Анкоридже (Аляска) Дональд Трамп провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам американского президента, главной целью переговоров с Владимиром Путиным является достижение прекращения огня в Украине. Трамп подчеркнул , что любые решения по украинским территориям будут приниматься только при участии Киева.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что во время переговоров Трамп потребует от Путина остановить боевые действия. Американский лидер также подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов будет происходить исключительно в присутствии Зеленского на дальнейшей встрече.

Трамп ожидает, что в случае успешных переговоров в конце недели может состояться трехсторонняя встреча с участием Путина и Зеленского.

По данным источников РБК-Украина, украинский президент готов встретиться с российским диктатором в любом формате.

В то же время Трамп предупредил, если Путин откажется от перемирия, последствия для России будут "очень серьезными".

По словам Зеленского, во время видеоконференции было согласовано пять ключевых принципов, включая гарантии безопасности и усиление санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Как пишет Politico, сам Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности в случае достижения перемирия, однако эти усилия не будут реализовываться в рамках НАТО.

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.