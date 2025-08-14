ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом

Четверг 14 августа 2025 12:30
UA EN RU
В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле озвучили время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву).

Ушаков уточнил, что переговоры начнутся с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями.

Участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:

  • глава МИД РФ Сергей Лаворов;
  • помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
  • министр обороны РФ Андрей Белоусов,
  • министр финансов РФ Антон Силуанов;
  • глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.

О чем будут говорить Трамп и Путин

Накануне саммита в Анкоридже (Аляска) Дональд Трамп провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам американского президента, главной целью переговоров с Владимиром Путиным является достижение прекращения огня в Украине. Трамп подчеркнул , что любые решения по украинским территориям будут приниматься только при участии Киева.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что во время переговоров Трамп потребует от Путина остановить боевые действия. Американский лидер также подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов будет происходить исключительно в присутствии Зеленского на дальнейшей встрече.

Трамп ожидает, что в случае успешных переговоров в конце недели может состояться трехсторонняя встреча с участием Путина и Зеленского.

По данным источников РБК-Украина, украинский президент готов встретиться с российским диктатором в любом формате.

В то же время Трамп предупредил, если Путин откажется от перемирия, последствия для России будут "очень серьезными".

По словам Зеленского, во время видеоконференции было согласовано пять ключевых принципов, включая гарантии безопасности и усиление санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Как пишет Politico, сам Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности в случае достижения перемирия, однако эти усилия не будут реализовываться в рамках НАТО.

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия