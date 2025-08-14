Трамп пообещал лидерам Европы не говорить с Путиным об украинских территориях, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп заверил европейских лидеров во время телефонного разговора, что во время встречи на Аляске не будет вести переговоры по украинским территориям с Путиным и будет настаивать на встрече главы Кремля с Зеленским.

Он повторил свое публичное заявление о том, что быстро узнает, серьезно ли настроен российский президент на переговоры, и сказал, что США будут готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности, кроме полноценного членства Киева в НАТО.

По словам источников, президент США предупредил, что применит "очень серьезные последствия", если Путин не согласится на соглашение о прекращении огня позже на этой неделе.

Американский лидер заявил, что надеется использовать пятничную встречу для организации "быстрой второй встречи" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон после звонка подчеркнул, что любые решения по территории может принимать только Киев, и сейчас на столе нет никаких "серьезных планов обмена территориями".

"Трамп очень четко заявил, что США хотят достичь прекращения огня на этой встрече на Аляске", - сказал Макрон. По его словам, и европейцы, и американцы должны продолжать поддерживать Украину до установления длительного мира.

В разговоре, который длился около часа, участвовали лидеры Германии, Франции, Польши, Италии, Украины, генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала звонок "очень хорошим" и таким, что укрепил общую позицию для Украины.

Трамп оценил дискуссию на "10 из 10" и заявил, что готов отказаться от второй встречи с Путиным, если посчитает его позицию неискренней. Как один из вариантов места для возможного трехстороннего саммита между ним, Путиным и Зеленским обсуждалась Турция.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина будет участвовать во всех дальнейших переговорах.

Как пишет Bloomberg, европейские страны заверили Трампа, что Украине нужны надежные гарантии безопасности для выполнения любого соглашения. Если же на встрече на Аляске не будет прогресса, союзники готовы усиливать давление на РФ.