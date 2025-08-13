Готов ли Зеленский к тет-а-тет с Путиным: что говорят источники РБК-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.
На вопрос о том, готов ли Зеленский ко встрече тет-а-тет с Путиным, информированный собеседник РБК-Украина отметил: "Мы готовы к любым форматам, у нас проблем с этим нет. То Путин не очень".
На вопрос о том, чего официальный Киев ждет от встречи Трампа и Путина, источник отметил, что "для нас главное на Аляске - прекращение огня".
Саммит на Аляске
15 августа президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска.
Центральной темой саммита станет прекращение огня между Украиной и Россией.
В случае результативных переговоров, в конце недели Трамп готов провести трехстороннюю встречу, в которой также примут участие Путин и Зеленский.
Издание The Guardian отметило, что трое лидеров рассматривают встречу в Европе или на Ближнем Востоке.