ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Готов ли Зеленский к тет-а-тет с Путиным: что говорят источники РБК-Украина

Среда 13 августа 2025 23:43
UA EN RU
Готов ли Зеленский к тет-а-тет с Путиным: что говорят источники РБК-Украина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

На вопрос о том, готов ли Зеленский ко встрече тет-а-тет с Путиным, информированный собеседник РБК-Украина отметил: "Мы готовы к любым форматам, у нас проблем с этим нет. То Путин не очень".

На вопрос о том, чего официальный Киев ждет от встречи Трампа и Путина, источник отметил, что "для нас главное на Аляске - прекращение огня".

Саммит на Аляске

15 августа президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска.

Центральной темой саммита станет прекращение огня между Украиной и Россией.

В случае результативных переговоров, в конце недели Трамп готов провести трехстороннюю встречу, в которой также примут участие Путин и Зеленский.

Издание The Guardian отметило, что трое лидеров рассматривают встречу в Европе или на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия