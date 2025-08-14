ua en ru
У Кремлі назвали час зустрічі Путіна з Трампом

Четвер 14 серпня 2025 12:30
У Кремлі назвали час зустрічі Путіна з Трампом Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Кремлі озвучили час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також оголосили склад своєї делегації у перемовинах на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал.

Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, зустріч Путіна та Трампа розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом (такий самий час і за Києвом).

Ушаков уточнив, що переговори почнуться з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого відбудеться зустріч із делегаціями.

Участь у переговорах Путіна та Трампа з російської сторони візьмуть:

  • глава МЗС РФ Сергій Лаворв;
  • помічник глави Кремля Юрій Ушаков;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов,
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який брав участь у перемовинах РФ та США цього року, Кирило Дмитрієв.

Про що говоритимуть Трамп і Путін

Напередодні саміту в Анкориджі (Аляска) Дональд Трамп провів відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

За словами американського президента, головною метою переговорів із Володимиром Путіним є досягнення припинення вогню в Україні. Трамп наголосив, що будь-які рішення щодо українських територій ухвалюватимуться лише за участі Києва.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що під час переговорів Трамп вимагатиме від Путіна зупинити бойові дії. Американський лідер також підкреслив, що обговорення територіальних питань відбуватиметься виключно за присутності Зеленського на подальшій зустрічі.

Трамп очікує, що у разі успішних переговорів наприкінці тижня може відбутися тристороння зустріч за участі Путіна та Зеленського.

За даними джерел РБК-Україна, український президент готовий зустрітися з російським диктатором у будь-якому форматі.

Водночас Трамп попередив, якщо Путін відмовиться від перемир’я, наслідки для Росії будуть "дуже серйозними".

За словами Зеленського, під час відеоконференції було узгоджено п’ять ключових принципів, включно з гарантіями безпеки та посиленням санкцій у разі відмови Москви від припинення вогню.

Як пише Politico, сам Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки у разі досягнення перемир’я, однак ці зусилля не будуть реалізовуватися в рамках НАТО.

Детальніше про майбутню зустріч Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

