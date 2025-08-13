ua en ru
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно на сейчас и почему не будет Зеленского

Среда 13 августа 2025 12:40
UA EN RU
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно на сейчас и почему не будет Зеленского Фото: лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на американской Аляске уже в пятницу, 15 августа. Этот саммит будет касаться войны в Украине, но пройдет непосредственно без лидера Владимира Зеленского.

Главное о встрече Трампа и Путина на Аляске собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное на данный момент:

  • Встреча состоится на военной базе Элмендорф - Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.
  • Место выбрали из соображений безопасности и из-за ордера МУС на арест Путина.
  • Саммит предложил провести Трампу российский диктатор.
  • Основная тема - война в Украине, возможность прекращения огня и вопрос территорий.
  • Киев категорически отвергает территориальные уступки.
  • Трамп планирует онлайн-разговоры с Зеленским и европейскими лидерами до и после встречи с Путиным.
  • Европа опасается договоренностей, которые могут навредить Украине и безопасности континента.

Где и когда встретятся Трамп и Путин

Встреча между лидерами запланирована на эту пятницу, 15 августа. Обе администрации, как Трампа, так и Кремль решили выбрать Аляску как место проведения саммита.

Принимать встречу будет Анкоридж - это самый большой город Аляски. Как писало CNN со ссылкой на источники, Трамп и Путин встретятся в городе на американской военной базе Элмендорф - Ричардсон, ведь именно она, мол, будет отвечать требованиям безопасности.

По словам людей, знакомых с подготовкой к саммиту, было мало мест, которые бы подходили для такой встречи, особенно учитывая ордер на арест Путина за военные преступления в Украине, выданный Международным уголовным судом в 2023 году (соответственно, на территории США ему не грозит арест).

Учитывая этот факт, Россия выступала против встречи в Европе, даже в таких городах, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны.

Хотя сам Путин называл Объединенные Арабские Эмираты "вполне подходящим" местом, но против этого выступали в Белом доме, ведь это было бы длительное путешествие для Трампа, который там уже был только в мае.

В конце концов, по словам источников, среди вариантов остались только Венгрия и США. То, что Путин согласился приехать на Аляску, удивило американских чиновников и понравилось им, пишет CNN.

Время встречи пока не объявлено. Известно лишь, что Трамп вылетит на Аляску в пятницу утром по восточному времени США и после более чем семичасового перелета приземлится в Анкоридже.

Что касается логистики, то несмотря на удаленное расположение, Аляска находится в непосредственной близости к РФ, что обеспечивает российской делегации более короткий перелет, чем в материковые штаты США. Для американской делегации путешествие также не требует длительного времени.

Среди прочего выбор места проведения встречи имеет символический подтекст. Аляска - бывшая российская территория, проданная Соединенным Штатам в XIX веке.

В то же время, как сообщило The New York Times со ссылкой на свои источники, секретная служба США уже арендовала недвижимость в Анкоридже для подготовки мероприятия.

Будет ли обмен территориями? Что обсудят Трамп и Путин

Накануне встречи Путина и Трампа состоялись консультации между высокопоставленными представителями США и России. В частности, на прошлой неделе Москву посещал американский спецпосланник Стив Уиткофф, которому российский диктатор передал предложение о встрече с президентом США.

Фактически, таким образом Путин избежал жестких санкций США, предложив встречу с Трампом. Ведь перед этим глава Белого дома выставлял России ультиматум, по которому она до 8 августа должна была пойти на мирное соглашение, иначе ее ждали бы вторичные санкции. Но вместо их введения Трамп согласился провести 15 августа переговоры в Аляске.

Встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно на сейчас и почему не будет ЗеленскогоФото: самолет Трампа вылетит на Аляску в пятницу утром (Getty Images)

Главной темой встречи станет война в Украине. Трамп неоднократно высказывал идею завершить конфликт через поиск компромисса, включая возможность территориальных обменов.

Такие заявления вызвали резкое неприятие со стороны Киева, где отмечают: любые договоренности без участия Украины и без полного восстановления ее территориальной целостности неприемлемы.

Ожидается, что речь пойдет о возможности прекращения огня в Украине и параметрах потенциального мирного соглашения, хотя в Белом доме не прогнозируют быстрого прогресса. Там охарактеризовали предстоящую встречу как "упражнение на слушание" для американского президента.

"На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушание для президента", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь отверг идею, что этой встречей Трамп идет на уступки Путину. Мол, американский президент стремится к этой встрече, чтобы "оценить ситуацию", поскольку телефонные разговоры с диктатором не принесли результатов.

Украина говорит о невозможности территориальных уступок

В ответ на сообщения западных медиа о том, что Путин представил администрации Трампа план прекращения огня в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, Зеленский и в МИД Украины отметили, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет и не сможет".

По одной из версий, российский диктатор хочет, чтобы Украина передала РФ всю свою восточную часть Донбасса, а также Крым. Взамен оккупанты якобы прекратят свое наступление в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь Трамп выражал недовольство аргументами Украины о том, что для обменов территориями в рамках потенциальной мирной договоренности необходимо будет вносить изменения в Конституцию.

По его словам, что потенциальная договоренность будет означать "нечто плохое для обеих сторон". Таким образом, он прямо заявил о территориальных уступках с обеих сторон.

"Это очень сложно. Но мы собираемся что-то вернуть, мы собираемся что-то обменять. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон", - позже сказал Трамп.

Президент Зеленский, который не был приглашен к переговорам на Аляске, накануне заявил, что РФ готовится к наступлению на трех направлениях в Украине - Запорожском, Покровском и Новопавловском.

Он отметил, что в Москве таким образом хотят "до 15 августа сформировать определенный информационный фон, особенно в американском медийном пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории".

При этом Зеленский отверг возможность полного вывода украинских войск с Донбасса. Поскольку, если Украина пойдет на это, РФ через несколько лет атакует Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, уверен он. Поэтому "любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности", подчеркнул президент.

Зеленского на саммите не будет, но Трамп будет созваниваться с лидерами Европы

Белым домом анонсировано, что Путин и Трамп встретятся в формате тет-а-тет. Хотя, МИД РФ уже заявили, что их глава ведомства Сергей Лавров также будет присутствовать на саммите.

По словам Левитт, во время переговоров президент США хочет сосредоточиться на вопросе войны РФ с Украиной, хотя его также интересуют вопросы двусторонних отношений, в том числе восстановление авиасообщения между США и Россией.

Пресс-секретарь Белого дома также предположила, что судьба украинских детей, похищенных россиянами, не будет среди главных тем, поскольку Трамп хочет, чтобы этот вопрос был решен в ходе прямых переговоров между Путиным и президентом Украины.

Встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно на сейчас и почему не будет Зеленского

Фото: Трамп проведет разговор с Зеленским до и после встречи с Путиным (Getty Images)

По словам Зеленского, ему сказали, что поскольку встреча с ним и Трампом уже состоялась, то логично следует встреча между Путиным и Трампом, "а потом должна состояться трехсторонняя встреча - США, Украина и Россия".

И хотя украинский лидер в саммите на Аляске участвовать не будет, но Трамп должен провести онлайн-встречу с ним и европейскими лидерами до и после переговоров с Путиным.

Ожидается, что Зеленский вместе с канцлером Фридрихом Мерцем подключится к видеозвонку из Берлина. Также кроме европейских лидеров к разговорам присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Разговор запланирован на 15:00 по Киеву.

После чего Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс пообщаются с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 16:00 по Киеву.

Затем в 17:30 по Киеву состоится онлайн-встреча "Коалиции решительных" - группы стран, которые работают над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Кроме того, президент США пообещал, что позвонит Зеленскому и лидерам в Европе "сразу после встречи" с Путиным на Аляске.

В Европе тем временем насторожены от ожиданий встречи Путина и Трампа. Так, пол десятка высокопоставленных европейских чиновников сообщили Reuters, что они видят риск заключения соглашения, которое будет неблагоприятным для Европы и безопасности Украины.

Они заявили, что европейское единство будет жизненно важным, если это произойдет. Источник, знакомый с внутренними обсуждениями в США, сообщил, что нельзя исключать возможности того, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным без участия Украины или Европы.

Один высокопоставленный чиновник из Восточной Европы рассказал изданию, что сейчас ведется соответствующая работа с американскими партнерами, чтобы этого не произошло.

Напомним, что саммит между лидерами РФ и США станет первым с 2021 года, когда Путин встречался с тогдашним американским президентом Джо Байденом в Женеве (Швейцария).

Непосредственно Трамп, как лидер Белого дома, и Путин последний раз проводили личные переговоры в 2018 году в Хельсинки (Финляндия), а в 2019 году встречались на саммите G20 в Японии, но в формате делегаций.

Уже при своей второй каденции, с начала 2025 года Трамп минимум 6 раз общался с российским диктатором по телефону.

Больше о том, когда Трамп встречался с Путиным и о чем они говорили - читайте в отдельном материале.

Об ожиданиях от встречи РБК-Украина писало в аналитическом материале "Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине".

О поездке Уиткоффа в Москву, какой план Трампа и чем заморочены в Москве - в деталях от источников РБК-Украина.

При подготовке материала использовались публикации Reuters, Bloomberg, The New York Times, CNN.

