ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО, - "Коалиция решительных"

Четверг 14 августа 2025 00:00
UA EN RU
Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО, - "Коалиция решительных" Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

"Коалиция решительных" выступает против того, чтобы ВСУ имели какие-то ограничения в рамках будущей мирной сделки между РФ и Украиной. Также Москва не должна иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Там отметили, что сегодня между "Коалицией решительных" с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также президентом США Дональдом Трампом - прошла виртуальная встреча.

Лидеры Франции, Германии и Британии поприветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств и войны, развязанной Россией, а также достижению справедливого и прочного мира.

"Они (лидеры - ред.) ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию", - сказано в заявлении.

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы как безопасности Украины, так и безопасности Европы.

Также лидеры повторили ряд ключевых требований, которые должны быть в ходе урегулирования российско-украинской войны.

Во-первых, содержательные переговоры могут иметь место только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий.

Во-вторых, санкции и более широкие экономические меры по оказанию на военную экономику РФ должны быть усилены. Так должно быть в случае, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

В третьих, "Коалиция желающих" подчеркнула, что международные границы не должны изменяться силой.

И в четвертом пункте речь идет о безопасности. В частности, Украина должна иметь надежные и убедительные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Коалиция подчеркнула, что готова играть активную роль, в том числе согласно планов тех, кто готов развернуть силы поддержки в стране после прекращения боевых действий

"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Также "Коалиция решительных" подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с Трампом, а также Зеленским и украинским народом "ради справедливого и прочного мира в Украине".

Что предшествовало

Напомним, что в пятницу, 15 августа, между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состояться встреча на Аляске. Ключевой темой встречи станет война в Украине и вопрос ее завершения.

Встреча будет без Зеленского, в связи с чем в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины и европейской безопасности.

По этой причине лидеры вместе с Зеленским в среду, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.

Подробнее о том, какие детали разговора раскрыл Зеленский после общения с Трампом и европейскими лидерами - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия