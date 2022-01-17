Кремль заявив про "вторгнення" НАТО в Україну, а Шевченка звільнили з італійської "Дженоа": новини за вихідні

У Кремлі заявили, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну, Андрія Шевченка звільнено з італійського клубу "Дженоа", помер колишній глава СБУ Леонід Деркач. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 15-16 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

"Не можемо більше терпіти". Кремль заявив про "вторгнення" НАТО в Україну

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну. За його словами, Москва не може більше з цим миритися.

"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України", - заявив Пєсков. Він додав, що НАТО має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії і Альянсу до "червоної межі".

Росія стоїть за кібератакою на Україну. Всі докази вказують на це, - Мінцифри

За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія. Станом на зараз, на це вказують всі докази. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - йдеться в повідомленні.

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України, - Нуланд

Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України. Але поки не збираються їх розкривати.

Про це повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, США готові ввести нові санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Помер колишній глава СБУ Леонід Деркач

Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач. Він очолював Службу безпеки України з 1998 по 2001 рік за часів президентства Леоніда Кучми. Про це повідомив його син, нардеп Андрій Деркач.

Деркач-старший пішов з життя у віці 82 років. Відспівування відбудеться в неділю, 16 січня, в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Причину смерті батька нардеп не уточнив.

Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"

Український футбольний тренер Андрій Шевченко звільнений з італійського клубу "Дженоа". Рішення прийнято на тлі незадовільних виступів у Серії А.

"Футбольний клуб "Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує Шевченку та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Голова ПЦУ митрополит Епіфаній заразився коронавірусом

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заразився на коронавірус. На вихідних він отримав підтвердження позитивного тесту на COVID-19.

Зазначається, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній того року був щеплений від коронавірусу, і пройшов повний курс вакцинації. Тепер предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні.

Першу ракетку світу Джоковича депортують з Австралії. Суд виніс рішення

Федеральний суд Австралії відхилив тенісисту Новаку Джоковичу апеляцію на повторне скасування візи. Його депортують із країни.

Колегія із трьох суддів на чолі з Джеймсом Оллсопом погодилася з рішенням міністра у справах імміграції Алекса Хоука, який вважав, що видача візи нещепленому від коронавірусу Джоковичу може спровокувати "сплеск антивакцинальних настроїв". Тепер тенісист не зможе зіграти у відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open - головний турнір у кар'єрі серба).

Принц Гаррі вимагає захисту британської поліції

Принц Гаррі через суд намагається повернути поліцейську охорону в Британії для своєї сім'ї. Його позбавили королівських привілеїв і тепер Міністерство внутрішніх справ відмовило йому в охороні під час перебування на батьківщині.

Тепер герцогу Сассекському, який зараз з дружиною і дітьми проживає в США, доведеться оплачувати охорону зі своєї кишені під час візиту до Великобританії.

В Україну суне сніговий шторм: оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Погода в Україні принесе сильний сніг, мокрий сніг з дощем. У багатьох областях очікуються штормові пориви вітру, місцями до 30 метрів в секунду (108 кілометрів на годину).

Такий невтішний прогноз дають синоптики на понеділок 17 січня. Детальніше - в матеріалі Styler нижче.