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Першу ракетку світу Джоковича депортують з Австралії. Суд виніс рішення

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Австралія, Неділя 16 січня 2022 09:56
Першу ракетку світу Джоковича депортують з Австралії. Суд виніс рішення Фото: перша ракетка світу Новак Джокович (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Федеральний суд Австралії відхилив тенісисту Новаку Джоковичу апеляцію на повторне скасування візи. Його депортують із країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За інформацією видання, колегія із трьох суддів на чолі з Джеймсом Оллсопом погодилася з рішенням міністра у справах імміграції Алекса Хоука, який вважав, що видача візи нещепленому від коронавірусу Джоковичу може спровокувати "сплеск антивакцинальних настроїв".

Наразі австралійські ЗМІ заявляють, що повне обґрунтування буде опубліковано судом пізніше.

Зазначено, що тепер тенісист не зможе зіграти у відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open - головний турнір у кар'єрі серба).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Джоковича затримала імміграційна поліція Австралії. Це сталося після того, як його Австралійська віза була анульована вдруге.

Додамо, раніше австралійська прикордонна служба вже анулювала візу Джоковича.

Повідомлялося, що йому відмовили у в'їзді до Австралії, тому що його віза не передбачала внесення в неї даних про медичне відведення від вакцинації від COVID-19.

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Новак Джокович
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