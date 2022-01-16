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"Не можемо більше терпіти". Кремль заявив про "вторгнення" НАТО в Україну

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Москва, Неділя 16 січня 2022 17:55
"Не можемо більше терпіти". Кремль заявив про "вторгнення" НАТО в Україну Фото: прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну. За його словами, Москва не може більше з цим миритися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу CNN.

"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України", - заявив Пєсков.

Він додав, що НАТО має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії і Альянсу до "червоної межі".

"І це було головною причиною, по якій президент (Росії Володимир - ред.) Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - підкреслив Пєсков, додавши, що сьогоднішня ситуація - це реальна загроза безпеці в Європі.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Росія виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України.

Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

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