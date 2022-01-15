Помер колишній глава СБУ Леонід Деркач

Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач. Він очолював Службу безпеки України з 1998 по 2001 рік за часів президентства Леоніда Кучми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram його сина, нардепа Андрія Деркача.

Деркач пішов з життя у віці 82 років.

"Він був творцем! Будував він бойовий ракетний комплекс або створював митну систему і до сьогоднішнього дня пам'ятав все, що він зробив і створив; захищав країну, бувши офіцером КДБ; або, пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх і внутрішніх загроз... він завжди був творцем", - написав нардеп.

Відспівування відбудеться в неділю, 16 січня, в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Причину смерті батька нардеп не уточнив.