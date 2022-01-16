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Росія стоїть за кібератакою на Україну. Всі докази вказують на це, - Мінцифри

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Київ, Неділя 16 січня 2022 12:40
Росія стоїть за кібератакою на Україну. Всі докази вказують на це, - Мінцифри Фото: за кібератакою на Україну стоїть Росія (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія. Станом на зараз, на це вказують всі докази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

"За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначають, що ціль Росії не лише залякати суспільство, а дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців.

"Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців", - вважають у відомстві.

У Мінцифри закликали українців не піддаватися паніці.

"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Зазначимо, після чого Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.

Між тим, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою на держсайти України може стояти розвідка Білорусі.

В той час як прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України.

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