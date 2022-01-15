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Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"

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Генуя, Субота 15 січня 2022 14:08
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа" Фото: український тренер Андрій Шевченко (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Український футбольний тренер Андрій Шевченко звільнений з італійського клубу "Дженоа". Рішення прийнято на тлі незадовільних виступів у Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter футбольного клубу.

"Футбольний клуб "Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує Шевченку та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року, таким чином він пробув тренером цього клубу менш як три місяці.

Під його керівництвом "генуезці" виграли лише один матч з 11 - у "Салернітани" (1:0) у Кубку Італії, сім матчів закінчилися поразками, також було три нічиї. На сьогодні клуб посідає 19 місце у Серії А та знаходиться у зоні вильоту.

Напередодні після програшу "Мілану" у Кубку Італії він заявив про готовність до кадрових рішень з боку керівництва "Дженоа".

До італійського клубу Шевченко тренував збірну України, з якою дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

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Андрій Шевченко
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Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
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