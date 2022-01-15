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США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України, - Нуланд

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Вашингтон, Субота 15 січня 2022 14:53
США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України, - Нуланд Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України. Але поки не збираються їх розкривати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд для Financial Times.

За її словами, США готові ввести нові санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

"Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв... Я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі", - зазначила Нуланд.

Вона підкреслила, що двері для дипломатичного пошуку виходу із ситуації відкриті, і на сьогодні Вашингтон працює над письмовими відповідями на російські вимоги про "гарантії безпеки".

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це треба робити на основі взаємності, у них будуть образи, але у нас теж є побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і домогтися певного прогресу в деяких з цих питань за допомогою дипломатії", - додала Нуланд.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін має обрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.

Демократи вже підготували проект санкцій проти Росії на випадок вторгнення до України, які в тому числі будуть поширюватися на Путіна.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Нуланд
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