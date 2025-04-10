Кремль цинично ответил Зеленскому: Китай не воюет, это стратегический партнер
Россия не втягивает Китай в войну против Украины, между странами крепкое стратегическое партнерство.
Так ответил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Журналисты спросили у Пескова, что тот думает о заявлении президента Украины Владимир Зеленского о том, что Россия вербует китайцев для войны. Ведь Украина уже выяснила, что на стороне россиян воюют около 155 граждан Китая.
На это Песков цинично ответил что это не так, а Китай - стратегический партнер России. Он заявляет, что "Зеленский не прав".
"Это не так, Китай занимает взвешенную позицию. Китай наш стратегический партнер, друг", - сказал Песков.
ВСУ захватили в плен граждан Китая
На днях стало известно, что украинские военные захватили в плен в Донецкой области двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.
В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая. А МИД Китая заявил, что "выясняет ситуацию" с Украиной. На эти события отреагировал и Госдеп США, заявив, что Китай является одним из основных пособников России.
Вчера РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писало о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена. Позже РБК-Украина получило документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.
Также по словам Зеленского, Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины на стороне Российской Федерации.
"Я попросил министра иностранных дел этим заниматься. Он на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации", - сказал президент.
Сегодня в МИД Китая сделали новое заявление по факту плена их граждан украинскими войсками на фронте в Украине. Оно стало уже вторым за последние дни.
Отношения Китая и России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай заявляет о нейтральной позиции в отношении войны. Пекин официально заявляет, что не оказывает ни одной из сторон военную помощь. В то же время ряд китайских компаний продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Следует также отметить, что президент РФ Владимир Путин поддерживает тесные личные отношения с лидером Китая Си Цзиньпином. В частности, в мае 2023 года Путин совершил визит в Китай. Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает активно развиваться.
В то же время Пекин также показал свой "мирный план" для Украины, который включал призыв к возобновлению переговоров и критику санкций. Осенью 2024-го стало известно, что Китай и Бразилия разработали совместный "мирный план".
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