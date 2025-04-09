Зеленский: Китай официально знал об участии своих граждан в войне против Украины

Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины на стороне Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

У Зеленского спросили о том, известно ли, какая мотивация была у китайцев относительно того, чтобы воевать против Украины. А также о том, являются ли они наемниками или такие их действия - это политика Пекина.

"У меня нет пока ответа на этот вопрос. Служба безопасности Украины будет работать над этим. Мы просто фиксируем благодаря данным и деталям, которые у нас есть, что Китай на уровне официальных представительств знал об отправке", - ответил Зеленский.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что кто-то давал соответствующую команду.

"Но мы фиксируем, что они об этом знали. Мы фиксируем, что это граждане Китая, они воюют против нас, применяют оружие против украинцев на территории Украины. Их мотивация, деньги или нет, политика и так далее мне пока не известна. Но будет известна", - сказал президент.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Накануне Зеленский показал видео с пленными китайцами. Их на одном из направлений фронта захватили бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Украина уже вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. Также известно, что Министерство иностранных дел Китая сейчас "выясняет ситуацию" с Украиной .

Также РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писала о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.