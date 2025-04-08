Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ

США осведомлены о том, что Украина взяла в плен двух китайских солдат. Китай является одним из основных пособников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

"Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила Брюс.

Она отметила, что Китай поставляет в Россию почти 80 процентов товаров двойного назначения, необходимых стране-агрессору для ведения войны.

Спикер Госдепа напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что сотрудничество между Китаем и Россией "будет только способствовать глобальной нестабильности и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".