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Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ

Вашингтон, Вторник 08 апреля 2025 22:34
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Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ Фото: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

США осведомлены о том, что Украина взяла в плен двух китайских солдат. Китай является одним из основных пособников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

"Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила Брюс.

Она отметила, что Китай поставляет в Россию почти 80 процентов товаров двойного назначения, необходимых стране-агрессору для ведения войны.

Спикер Госдепа напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что сотрудничество между Китаем и Россией "будет только способствовать глобальной нестабильности и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".

Китайцы попали в украинский плен

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе боевых действий в Донецкой области украинские воины взяли в плен граждан Китая. Есть документы, которые подтверждают этот факт. Также президент поделился видео с новыми пленными.

Зеленский уточнил, что воины ВСУ вступили в бой сразу с шестью китайцами. Но в плен попали только двое.

Китайские чиновники пока что не реагировали на такие сообщения. При этом в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Китая. Он должен будет объяснить, как китайцы попали на войну против Украины.

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