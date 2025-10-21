ua en ru
Кремль петляет с датами встречи Трампа и Путина: "точных сроков нет"

Россия, Вторник 21 октября 2025 13:57
UA EN RU
Кремль петляет с датами встречи Трампа и Путина: "точных сроков нет" Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Точные сроки возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока не определены.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Есть понимание президентов, но нельзя откладывать то, что не фиксировалось. Ни Трамп, ни Путин не называли точных сроков. Нужна серьезная подготовка", - отметил Песков.

Он добавил, что как с американской, так и с российской стороны нужно время для организации переговоров. Таким образом, официальной даты встречи пока нет, и ее проведение будет зависеть от завершения подготовительных процедур.

Новая встреча Трампа и Путина

На следующий день после телефонного разговора с Путиным Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи Трамп в соцсетях и публично призвал обе стороны остановить боевые действия на тех позициях, где армии находятся сейчас.

Также Трамп сообщил, что планирует новую встречу с Путиным. Вероятно, она состоится в столице Венгрии - Будапеште. Однако это уже вызывает ряд противоречий. Ведь Путину придется сделать большой крюк самолетом, для того чтобы попасть в Будапешт.

Более того, Польша сообщила о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с лидером США Дональдом Трампом.

В то же время ряд западных изданий сообщал, что Трамп якобы пытался убедить Зеленского пойти на условия России и отдать Донбасс, угрожая "уничтожением" Украины, а также что украинского лидера к этому якобы призывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Поздно вечером в США Трамп пообщался с журналистами и заверил, что никаких переговоров о сдаче Донбасса не было. Он отметил, что Россия контролирует 78% Донецкой области и призвал обе стороны оставаться на нынешних позициях.

Отдельные СМИ также писали, что во время разговора с Трампом Путин якобы выражал готовность вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса. Соответствует ли это действительности - неизвестно. В то же время президент Зеленский уже заявил, что Украина ничего РФ не будет отдавать.

