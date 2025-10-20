Трамп отверг сообщения о предложении сдать Донбасс, - СМИ
Президент США опроверг сообщения СМИ о якобы предложенной передаче Донбасса России в ходе будущих мирных переговоров с Кремлем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Rapid Response 47 в сети Х.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что тема передачи Донбасса России никогда не поднималась в переговорах с Украиной.
По его словам, обе стороны должны сосредоточиться на соблюдении режима прекращения огня и приостановке боевых действий на фронте.
Во время интервью журналист спросил, обсуждалось ли с президентом Украины возможная "сдача всего Донбасса".
Президент США ответил, что такой темы не было и не может быть, подчеркнув, что важно сначала стабилизировать линии фронта и остановить насилие.
Призыв к прекращению боевых действий
Глава Белого дома отметил необходимость вернуть силы к мирным действиям и остановить гибель людей. Он подчеркнул, что территориальное деление Донбасса должно соответствовать текущей ситуации на местах, где, по его оценке, около 78% земель уже контролируется Россией. Решение вопросов по этим территориям возможно будет в будущем.
Контекст и заявления СМИ
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что 17 октября президент США якобы призывал украинского лидера согласиться на условия Москвы, ссылаясь на угрозы дальнейших разрушений.
В сообщении утверждалось, что Трамп якобы настаивал на передаче контроля над Донбассом, повторяя аргументы российской стороны.
Теперь же президент США категорически отверг эти утверждения, подчеркнув, что переговоров о Донбассе с такой формулировкой не велось.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Путин уже контролирует определенные территории Украины и, по его мнению, намерен их удерживать, добавив, что вопрос о завершении войны без значительных территориальных уступок со стороны Москвы остается открытым.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность участвовать в предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, подчеркнув, что на Москву следует оказать более серьезное давление, чем на ХАМАС во время недавнего урегулирования конфликта в Газе.