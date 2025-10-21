ua en ru
Кремль петляє з датами зустрічі Трампа і Путіна: "точних термінів немає"

Росія, Вівторок 21 жовтня 2025 13:57
Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Точні терміни можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі не визначені.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Є розуміння президентів, але не можна відкладати те, що не фіксувалося. Ні Трамп, ні Путін не називали точних термінів. Потрібна серйозна підготовка", - зазначив Пєсков.

Він додав, що як з американської, так і з російської сторони потрібен час для організації переговорів. Таким чином, офіційної дати зустрічі наразі немає, і її проведення залежатиме від завершення підготовчих процедур.

Нова зустріч Трампа та Путіна

На наступний день після телефонної розмови з Путіним Трамп зустрівся у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп у соцмережах та публічно закликав обидві сторони зупинити бойові дії на тих позиціях, де армії перебувають наразі.

Також Трамп повідомив, що планує нову зустріч з Путіним. Ймовірно, вона відбудеться у столиці Угорщини - Будапешті. Однак це вже викликає низку суперечностей. Адже Путіну доведеться зробити великий гак літаком, для того щоб порапити до Будапешту.

Ба більше, Польща повідомила про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з лідером США Дональдом Трампом.

Водночас низка західних видань повідомляла, що Трамп нібито намагався переконати Зеленського піти на умови Росії та віддати Донбас, погрожуючи "знищенням" України, а також що українського лідера до цього нібито закликав спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Пізно ввечері у США Трамп поспілкувався з журналістами та запевнив, що жодних переговорів про здачу Донбасу не було. Він зазначив, що Росія контролює 78% Донецької області та закликав обидві сторони залишатися на нинішніх позиціях.

Окремі ЗМІ також писали, що під час розмови з Трампом Путін нібито висловлював готовність повернути Україні частину Запорізької та Херсонської областей в обмін на повне виведення українських військ із Донбасу. Чи відповідає це дійсності - невідомо. Водночас президент Зеленський вже заявив, що Україна нічого РФ не віддаватиме.

