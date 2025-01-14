Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину

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Транзит российского газа через Украину прекратился с 1 января 2025 года. В результате чего рынок ЕС лишился 5% газа – через Украину в последние два года шло транзитом около 14-15 миллиардов кубометров.

Запасы газа в хранилищах Европы и Украины, по последним данным, позволяют пройти зиму без особых рисков. Даже несмотря на то, что газ в текущем сезоне используется более активно, чем в прошлом. Проблемы возникли лишь у Приднестровья, испытывающего нехватку газа. Но ситуация там не безвыходная – свою помощь сепаратистскому региону предлагает официальный Кишинев. К тому же у РФ есть возможности продолжить туда поставки газа через Турцию.

Ко второй декаде января, по сообщениям Bloomberg, заполненность хранилищ в ЕС сократилась почти до 70%, при том, что в прошлом году на этот же период она была на уровне 86%. Это один из самых низких показателей за последние несколько лет.

Газовые хранилища пустеют быстрее

Причин для увеличения расхода газа несколько. Во-первых, более холодная погода, чем в прошлом году. Меньшее количество солнечных дней сокращает возможности солнечной генерации. Во-вторых, в ряде стран ЕС в 2024 году промышленное производство увеличилось почти на 6%, сообщает FT. Соответственно, расход газа тоже вырос.

Но особых тревог ситуация с запасами газа в ЕС на зимний период не вызывает, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Сокращение запасов, по его мнению, вполне оправдано и не имеет аномального характера. К тому же у ЕС есть возможности наращивать поставки сжиженного газа, а потому дефицита ожидать не стоит.

"Да, действительно запасы газа в подземных хранилищах газа в Европе сейчас несколько ниже по сравнению со средними за последние пять лет в этот период, но выше, чем в сезоне 2018 года. Никаких проблем пока с этим нет. В ЕС с 2022 года сократилось газовое потребление, но увеличились возможности получать СПГ (сжиженный газ, - ред.) из ведущих газодобывающих стран мира – Катара, США, Норвегии и других", – сказал Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев также не видит оснований для волнений по поводу запасов газа в ЕС. "Хранилища для того и заполняют газом, чтобы потом его использовать. Пока наблюдается стабильный тренд – 0,4% в день (использования запасов, - ред.). Сейчас уровень заполненности порядка 70%. Но учитывая погодные условия, я имею в виду низкую температуру, это вполне нормально", – сказал Рябцев изданию. Он считает, что запасов газа в ЕС гарантированно хватит на оставшиеся два месяца возможных холодов.

Сохранение относительно невысоких цен на газ подтверждает, что негативных последствий от прекращения транзита через Украину не наблюдается. Серьезных колебаний на биржах в последнее время не возникло. Рябцев считает, что это было прогнозировано.

"На котировки может повлиять что-то внезапное: или авария, или бойкот. А о прекращении транзита было известно еще в июле, поскольку не было заявок на резервирование мощностей ГТС на следующий год", – отметил эксперт.

Мало того, в декабре, когда уже стало абсолютно понятно, что продолжения транзита не будет, цена газа в ЕС даже снижалась. "В конце декабря температура изменилась, пошла вниз, объем отбора увеличился и цены вернулись на уровень начала декабря. Сейчас это где-то 530 евро за 1 тысячу кубометров", – объяснил Рябцев.

В ЕС подтвердили, что решение Украины остановить транзит газа не повлияло ни на энергетическую безопасность стран региона, ни на потребительские цены на рынке.

"На прошлой неделе состоялось заседание чрезвычайной координационной группы по вопросам газа, чтобы оценить последствия окончания транзитного соглашения, она пришла к выводу, что нет никаких проблем или опасений относительно безопасности поставок для Европейского Союза после окончания транзита. Что касается цен, рынки уже учли это, и мы не увидели скачков цен в новом году", – заявила на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Словакия и Венгрия признали, что выживут без транзита

Словакия и Венгрия, которые до последнего дня добивались сохранения транзита, не пострадали от отсутствия газа. Правда, им придется увеличить расходы на его закупку. Обеим странам, привыкшим к дешевым российским енергоресурсам, такая ситуация, разумеется, не очень нравится. Главы правительств в Братиславе и Будапеште не упустили возможности в очередной раз политизировать этот вопрос, упрекнув Украину.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо (фото: Getty Images)

Еще в конце прошлого года премьер-министры стран Роберт Фицо и Виктор Орбан не раз пытались вынудить Украину продолжить транзит газа. Иногда даже прибегая к угрозам перекрытия поставок электроэнергии и прекращения помощи украинским беженцам.

Владимир Зеленский даже предлагал Фицо компенсировать рост расходов на закупку газа, а это порядка 500 млн евро. Но предложение не было принято. Как заявил позже Зеленский, Фицо "напыщенно отказался". Президент Украины расценил поведение словацкого премьера как подыгрывание Москве.

"Проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала… Это было очевидной ошибкой Фицо - надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно", - заявил Зеленский.

Уже в начале января Фицо признал, что без транзита проблем с газом не будет. В РФ ему пообещали, что найдут возможность сохранить поставки обходными маршрутами, в частности, через "Турецкий поток". Но уже 13 января он попросил Зеленского о встрече, на территории Словакии вблизи границы с Украиной, чтобы продолжить переговоры о транзите газа. Зеленски не заставил себя ждать с ответом и буквально через пару часов дал согласие на встречу. "Ок. Приезжай в Киев в пятницу", - написал президент Украины в сети X.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что безопасность поставок энергоносителей в стране будет обеспечена благодаря диверсификации маршрутов поставок газа.

Импорт газа Украине нужно начинать до весны

Но если рисков для прохождения зимы в ЕС не видят, то по поводу подготовки к следующему отопительному сезону опасения все-таки есть. "Хотя нет риска дефицита (газа, - ред.) в ближайшее время, быстрое истощение (хранилищ, - ред.) может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены", – пишет Bloomberg.

Причем такой риск есть не только в ЕС. В отопительный сезон Украина вошла с минимальными запасами газа. На середину октября в ПХГ было порядка 12,2 млрд кубометров. Более свежих официальных данных нет. Годом ранее к середине октября газа в ПХГ было больше почти на треть – 16 млрд кубометров.

В нынешнем сезоне расход газа увеличился, поскольку на него перешла тепловая генерация. К тому же после прекращения транзита выросли расходы газа для распределения внутри страны.

Восстановление добычи газа идет медленнее, чем могло быть. За прошлый год, по подсчетам ExPro, рост составил лишь 2,2%.

Динамика добычи газа в Украине (Графика: ExPro)

Увеличилась добыча в госкомпаниях, тогда как частные стали добывать меньше. Это произошло из-за потери лицензии на добычу на Сахалинском месторождении. Уже больше года газ там не добывают, а это потеря порядка 400 млн кубометров.

В период отопительного сезона 2023-2024 годов было использовано около 6,7 млрд кубометров газа из хранилищ. В текущем – объем отбора будет больше.

Но по данным последнего анализа ситуации, угроз нехватки газа в этом осенне-зимнем периоде нет, рассказал РБК-Украина источник в правительстве. "А вот чтобы подготовится к следующему, нужно уже сейчас начать активный импорт газа", – сказал собеседник.

По оценке бывшего главы ОГТСУ Сергея Макогона, при имеющихся запасах газа и без его импорта Украина выйдет из этой зимы практически с пустыми газовыми хранилищами. "Таким образом, весной-летом 2025 года для создания запаса газа на уровне текущего года необходимо будет импортировать 2,8-3,3 млрд кубометров", – считает он.

"Нафтогаз" сможет возобновить импорт газа в ближайшие дни

Летом, когда цены были низкие, "Нафтогаз Украины" газ не импортировал. Закупки начались лишь с сентября. Но в конце прошлого года импорт пришлось остановить из-за угрозы ареста газа – в исполнение арбитражного решения в пользу итальянской компании IUGAS. Закупку газа временно взял на себя "Укртрансгаз". Но у него ограничены возможности, прежде всего, финансовые.

НАК подал заявку на проведение оплаты итальянцам, но выдача разрешения на перевод денег несколько затянулась из-за согласования вопроса между Кабмином и Нацбанком. По информации издания, 13 января Нацбанк дал разрешение на выплату, и "Нафтогаз" уже 14 января сможет выполнить решение арбитража и заплатить IUGAS около 50 млн долларов, тем самым вернув возможность продолжить импорт газа.

Но расходы на закупку газа увеличатся. Если летом в ЕС он стоил до 300 долларов за тысячу кубометров, то сейчас цена уже выше 500.

Что же касается самого газа, то его в ЕС будет достаточно. В конце прошлого года руководство Еврокомиссии предложило США дополнительно увеличить поставки СПГ как компенсацию потери российского ресурса. Для США, которые хотят заменить РФ на энергетическом рынке Европы, это предложение выгодно. Таким образом, обеспечение Украины газом может зависеть лишь от наличия финансовых ресурсов.

При подготовке материала были использованы публичные заявления чиновников ЕК, информация Bloomberg, ExPro, комментарии экспертов и источников издания.