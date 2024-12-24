ЕС опустошает хранилища газа самыми быстрыми темпами со времен энергокризиса, - FT

ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад. Холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, объем газа в хранилищах блока сократился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон закачки, до середины декабря.

В предыдущие два года за тот же период наблюдалось снижение лишь на однозначные числа, поскольку более высокие, чем обычно, температуры обеспечивали относительное заполнение хранилищ в зимний отопительный сезон, а промышленность сдерживала спрос из-за высоких цен.

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"Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос", - заявила Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media.

Европа также столкнулась с большей конкуренцией за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей, которых привлекли цены, которые были ниже, чем в последние годы. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше задействовать хранящиеся резервы.

В последний раз газовые хранилища континента опустошались так быстро к середине декабря в 2021 году, когда Россия начала сокращать поставки трубопроводного газа перед полномасштабным вторжением на Украину. Уровень запасов ЕС сейчас составляет 75 процентов, что немного выше среднего показателя за предыдущие 10 лет, до того, как западноевропейские правительства начали сокращать свою зависимость от российского импорта. Уровень запасов был близок к 90% процентам по состоянию на середину декабря прошлого года.

Низкие цены

Цены на газ в Европе примерно на 90 процентов ниже, чем более 300 евро за мегаватт-час, которые наблюдались во время энергетического кризиса летом 2022 года. Однако опустошение хранилищ зимой может затруднить и удорожить их пополнение в следующем году. Трейдеры уже торгуют газом с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой, что является признаком все более высоких затрат на пополнение запасов.

Странам ЕС необходимо заполнить свои хранилища на 90% объема к началу ноября в соответствии с обязательным целевым показателем Европейской комиссии по пополнению, хотя некоторые страны установили более низкие целевые показатели.

Значительная часть поставок газа теперь осуществляется в виде СПГ, который в последние недели становится все более политизированным. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что он должен взять на себя обязательство закупать "крупные" объемы американской нефти и газа или столкнуться с тарифами, в то время как Катар пригрозил прекратить поставки СПГ, если государства-члены будут строго применять новое законодательство, которое будет наказывать компании, не соблюдающие установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.

США являются крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, а Катар - третьим по величине. Еще одной причиной быстрого расходования ресурсов стали периоды похолодания в Европе, а также так называемые "Дункельфлауте" - дни, когда ни солнечные панели, ни ветряные турбины не вырабатывают электроэнергию, - из-за чего увеличился спрос на газ для выработки электроэнергии.

По словам Анн-Софи Корбо, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, спрос на промышленный газ в девяти странах северо-западной Европы в этом году "восстановился после минимумов 2023 года", увеличившись на 6% в годовом исчислении за период с января по ноябрь.

Некоторые страны истощали свои запасы быстрее, чем другие. В Нидерландах объемы хранимого газа с начала зимы сократились на 33%, а во Франции - на 28%.

Российский газ, который идет через Украину в Европу, как ожидается, также прекратится в конце следующего года, поскольку истекает срок действия транзитного соглашения. На этот маршрут приходится около 5% импорта газа в ЕС.

"Похоже, что нет серьезных опасений" относительно возможной остановки поставок российского газа через Украину, сказал Андреас Гут, генеральный секретарь отраслевой организации Eurogas.