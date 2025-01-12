Зеленский ответил на нападки Фицо: было ошибкой надеяться на схемы с Москвой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ставит политику Москвы выше интересов Словакии. Сейчас Европа работает над преодолением последствий его решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в Х.
Зеленский прокомментировал действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив его просчеты во внешней и энергетической политике.
"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто - вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки", - отметил президент.
Он назвал очевидной ошибкой Фицо его расчет на долгосрочное сотрудничество с Москвой.
"Это было очевидной ошибкой Фицо - надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно", - сказал Зеленский.
Президент также вспомнил, что Украина предлагала Словакии помощь для адаптации к отсутствию транзита газа из России, однако Фицо, по его словам, "напыщенно отказался".
Зеленский подчеркнул, что европейские партнеры неоднократно предупреждали Фицо о невозможности бездействия, однако сейчас премьер Словакии пытается переложить вину на других.
"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", - отметил глава Украины.
По мнению Зеленского, проблема заключается в том, что Фицо сделал ставку на Москву, а не на интересы своей страны, объединенной Европы или здравый смысл. Президент назвал это "проигрышной ставкой изначально".
В то же время Зеленский выразил надежду, что диверсификация источников энергоресурсов в Европе, сотрудничество с Еврокомиссией и увеличение поставок американского газа помогут решить проблемы, возникшие из-за недальновидности некоторых европейских лидеров.
Напомним, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу, поскольку истек срок действия контракта и страна решила его не продлевать.
До этого Фицо провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой они обсудили отказ Украины от транзита российского газа. После этого Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
Заметим, что после этой встречи в Словакии несколько недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Однако впоследствии появились свидетельства того, что Фицо был в люксовом отеле во Вьетнаме.
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