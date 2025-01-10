Фицо заявил, что Путин пообещал ему каким-то образом доставить газ

Владимир Путин пообещал Словакии, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину. Как будет поступать газ, пока неизвестно.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Робер Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря перед истечением транзитного контракта России и Украины.

Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину и получать деньги от Москвы за дальнейший транзит в Европу.

"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то получать по южному потоку, но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено", - заявил Фицо парламентскому комитету.

Фицо заявил, что Путин гарантировал, что Россия выполнит свои обязательства, хотя пропускная способность трубопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, по которому российский газ поступает через Турцию в Европу, ограничена.

"Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства", - сказал Фицо.

Часть газа может поставляться через Западную Европу, сказал Фицо, имея в виду трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы.

Фицо утверждает, что Европа понесла многомиллиардные убытки из-за роста цен на газ, вызванного отсутствием около 13,5 млрд кубометров газа, который проходил через Украину в прошлом году, включая около 3 млрд кубометров для потребления Словакией.

Фицо заявил, что соглашение о продолжении поставок через Украину было близко. Планировалась схема со сменой владельца российского газа до его поступления на Украину в рамках соглашения с участием Азербайджана или словацкого импортера газа SPP. Однако президент Украины Владимир Зеленский на декабрьском саммите ЕС якобы отклонил возможность продления любых поставок газа через Украину, рассказал словацкий премьер.