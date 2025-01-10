Фицо заявил, что Путин пообещал ему каким-то образом доставить газ
Владимир Путин пообещал Словакии, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину. Как будет поступать газ, пока неизвестно.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Робер Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря перед истечением транзитного контракта России и Украины.
Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину и получать деньги от Москвы за дальнейший транзит в Европу.
"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то получать по южному потоку, но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено", - заявил Фицо парламентскому комитету.
Фицо заявил, что Путин гарантировал, что Россия выполнит свои обязательства, хотя пропускная способность трубопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, по которому российский газ поступает через Турцию в Европу, ограничена.
"Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства", - сказал Фицо.
Часть газа может поставляться через Западную Европу, сказал Фицо, имея в виду трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы.
Фицо утверждает, что Европа понесла многомиллиардные убытки из-за роста цен на газ, вызванного отсутствием около 13,5 млрд кубометров газа, который проходил через Украину в прошлом году, включая около 3 млрд кубометров для потребления Словакией.
Фицо заявил, что соглашение о продолжении поставок через Украину было близко. Планировалась схема со сменой владельца российского газа до его поступления на Украину в рамках соглашения с участием Азербайджана или словацкого импортера газа SPP. Однако президент Украины Владимир Зеленский на декабрьском саммите ЕС якобы отклонил возможность продления любых поставок газа через Украину, рассказал словацкий премьер.
Ранее министерство экономики Словакии заявили, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины не вызовет дефицита газа в стране. Прекращение транзита российского газа с востока будет иметь в основном финансовые последствия для Словакии. Газовые компании Словакии заплатят примерно на 177 млн евро больше в виде платы за транзит газа, который пойдет с запада, а не с востока, заявили в министерстве.