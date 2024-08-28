"Нафтогаз" с сентября планирует начать закупку газа в ЕС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует начать закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР. Первые закупки могут состояться уже в сентябре этого года.

По данным источников, закупки будут оформляться на таможенный склад. При этом газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

Однако НДС за товар "Нафтогаз" платить не будет до момента растаможки. Пока товар будет находиться в режиме таможенного склада, пользоваться им НАК не сможет.

Объем газа, который планируется закупить, пока неизвестен, однако известно, что сумма кредита ЕБРР составляет 200 млн евро. Учитывая, что цена газа с начала лета поднялась до около 450 долларов, объем закупки может быть до 450 млн кубометров.

Однако объем закупки может быть и больше, учитывая то, что у "Нафтогаза" есть средства, кроме кредита. По информации источников, закупка может составить до 600 млн кубометров.

Кроме того, пока товар не будет растаможен, операция не будет считаться импортом. Таким образом, НАК намерен сделать запас газа, который в случае необходимости, оперативно может быть растаможен и использован.

Заметим, что хранить газ в режиме таможенного склада можно до 3 лет.