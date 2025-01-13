Фицо позвал Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы

По словам Фицо, во время встречи он хочет обсудить остановку транзита российского газа по украинской территории. Фицо считает, что встреча может состояться "желательно как можно скорее" на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Фицо заявил, что переговоры якобы создадут хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины с учетом окончания контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года. А также будет обсуждаться влияние прекращения транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и на развитие двусторонних словацко-украинских отношений.

"Во всех своих зарубежных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии", - отметил словацкий политик.

Прекращение транзита российского газа через Украину

Напомним, 1 января этого года транзит российского газа через Украину в Европу и Молдову был остановлен. Это связано с завершением контракта НАК "Нафтогаз" с "Газпромом". Несмотря на то, что Словакии признали, что прекращение транзита газа из РФ через территорию Украины не вызовет дефицита газа, Фицо уже сделал несколько заявлений, в которых откровенно угрожал Украине.

По его словам, Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам. Интересно и то, что незадолго до этих угроз Фицо признался, что обеспечил поставки газа в Словакию во время поездки к Владимиру Путину в Москву.