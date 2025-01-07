Еврокомиссия призвала Приднестровье принять помощь Молдовы

Европейская комиссия заявила, что "властям" так называемого Приднестровья необходимо прекратить ограничивать предложения по альтернативным источникам газа после остановки поставок "Газпромом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет Politico, правительство Молдовы предложило Приднестровью энергетическую, а также гуманитарную помощь, впрочем тамошняя власть отказалась от нее.

"Мы поощряем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения", - заявила пресс-секретарь Комиссии по иностранным делам Анита Хиппер.

Глава молдавского правительства Дорин Речан обвинил Россию в создании противостояния и заявил, что Москва провоцирует энергетический кризис и кризис безопасности в регионе.

"Они (россияне, - ред.) прекратили поставки газа на те территории, которые они контролируют, в частности из-за того, что они незаконно разместили там военные части и не позволяют никому помогать региону", - заявил он и добавил, что энергетический кризис в конце концов может привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья.