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"Нафтогаз" выполнит решение Стокгольмского арбитража в пользу IUGAS

Пятница 20 декабря 2024 16:09
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"Нафтогаз" выполнит решение Стокгольмского арбитража в пользу IUGAS Иллюстративное фото: "Нафтогаз" выполнит решение Стокгольмского арбитража (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Кава

НАК "Нафтогаз Украины" собирается оплатить итальянской компании IUGAS более 49 млн долларов по арбитражному решению Стокгольма от 29 августа 2024 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в запросе НАК в Кабинет министров для получения согласия на выполнение валютной операции, с которым ознакомилось издание.

В качестве аргументов о необходимости выполнения решения арбитража приводится то, что из-за неуплаты, компания значительно ограничена в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Это существенно усложнило импорт газа и угрожает энергетической безопасности Украины.

В документе подтверждается информация, которую предоставляло РБК-Украина, что в октябре некоторые из поставщиков газа уже приостановили поставки природного газа объемом около 43,6 млн куб.

Также есть угроза ареста активов компании в качестве исполнения арбитражного решения.

"Поскольку IUGAS, как кредитору, доступны действенные механизмы предварительного ареста активов компании в других юрисдикциях, существует высокий риск аналогичных арестов активов компании в других странах", - отмечают в НАК.

По информации "Нафтогаза", общая сумма уплаты по решению арбитража на 18 декабря составляет 49,03 млн долларов, и ежедневно она увеличивается примерно на 13 тысяч долларов.

Окончательная сумма платежа будет установлена на дату оплаты.

В "Нафтогазе" отмечают, что проводят действия по обжалованию решения арбитража в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция), и его решение может быть в 2027 году. Но пока арбитражное решение действует.

На сегодня в Украине действуют ограничения на перечисление валюты за границу. Но в некоторых случаях НБУ дает на это согласие по ходатайству Кабинета министров.

Подробно о арбитражном разбирательстве между "Нафтогазом" и IUGAS - читайте в материале РБК-Украина.

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Нафтогаз Украины
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